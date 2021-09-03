Мурманск, 3 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 147 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидерство по суточному приросту заболевших удерживает областной центр, где инфекцию подтвердили у 51 человека. На втором месте — Мончегорск с 24 новыми случаями заболевания. Всего на лечении находятся 13 347 человек.

По данным штаба, за сутки в регионе скончались девять ковид-пациентов, общее число жертв инфекции выросло до 1855.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 18 856случаев COVID-19.