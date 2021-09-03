Владивосток, 3 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. До 90 млн квадратных метров жилья рассчитывает ввести Минстрой России в 2022 году. Об этом заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил 3 сентября на Восточном экономическом форуме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство жилья

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По его словам, ведомство на будущий год поставило себе амбициозную задачу. Выполнить её помогут развитие программ индивидуального жилищного строительства, а также благоприятные условия строительного рынка.

«Мы точно должны будем ввести не меньше этого года, а может быть даже немного прирасти — до 90 миллионов квадратных метров», — сказал Стасишин РИА Недвижимость.

Ранее в Минстрое заявляли, что в 2021 году намерены ввести 85−86 млн квадратных метров жилья.

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