Уфа, 3 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. 2 мая и 9 июля 2022 года объявлены нерабочими днями в Башкирии. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

Сообщается, что 2 мая 2020 года в республике будут отмечать Ураза-байрам, а 9 июля — Курбан-байрам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году духовное управление мусульман Башкирии не рекомендовало посещать праздничные молитвы в праздник Курбан-байрам людям с высоким риском течения COVID-19.