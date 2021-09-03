Ставропольский край, 3 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Ставропольском крае размыло автодорогу в Петровском округе — объезд Светлограда в сторону Благодарного. Дорожники приступили к устранению разрушений, на время ремонтных работ движение по трассе ограничат. О происшествии в своем Instagram сообщил 3 сентября губернатор края Владимир Владимиров.

Дорога

«После прошедших накануне обильных дождей, «поползла» почва. И вот такой «сюрприз» она нам подбросила сегодня утром. Направил на место руководство дорожного министерства, чтобы во всем разобраться непосредственно и составить план восстановительных работ после оползня»,— написал губернатор.⠀По его словам, после обследования дорожного полотна станет понятно, необходимо полностью перекрывать движение или возможно пропускать автотранспорт по одной полосе. Владимиров поручил краевому минавтодору восстановить дорогу в кратчайший срок.