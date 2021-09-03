Нюрнберг, Германия, 3 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Корейский автопроизводитель Hyundai тестирует на трассе Нюрбургринг спортивную версию электрокара Ioniq 5 с литерой N. Об этом сообщается на сайте InsideEVs.

Insideevs.uol.com Hyundai Ioniq 5 N

В основе новинки лежит платформа e-GMP, созданная специально для электромобилей. Основным конкурентом Ioniq 5 N станет электромобиль Volkswagen ID.4 GTX.

Внешне спортивный Ioniq 5 выделяется оригинальными колёсными дисками, модернизированной подвеской и фирменными стилистическими элементами спортивного подразделения компании.

Автопроизводители также снабдили электромобиль двумя электромоторами, приводом 4×4 и новой тормозной системой.

На данный момент работа над спортивным электрокаром находится на начальной стадии. По предварительной информации, на рынке электрическую модель стоит ожидать не раньше 2023 года.

Напомним, компания Hyundai планирует к 2023 году начать производство городского электромобиля, оснащённого электродвижком производительностью 100 «лошадей». Дальность хода этого автомобиля составит 320 км.

Читайте также: В Калининграде могут начать сборку электрокаров Kia и Hyundai