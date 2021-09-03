Красноярск, 3 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 28 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в региональном оперштабе.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 5224 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено 106 311 носителей коронавируса, выздоровели 92 644 человека.