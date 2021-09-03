Серов, Свердловская область, 3 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Серове (Свердловская область) нашли мёртвым местного жителя, арестованного после нападения на свою подругу. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Cap.ru Новый изолятор

Тело мужчины нашли в изоляторе временного содержания. По данным полиции, гражданин совершил самоубийство. Местного жителя-рецидивиста арестовали после того, как тот приревновал свою спутницу и откусил ей нос.

В МВД и СКР начали проверку по факту инцидента. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле не имеется, уточнил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пионерском (Свердловская область) местную жительницу признали виновной в убийстве своего супруга.

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