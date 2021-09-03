Волгоград, 3 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Два судна столкнулись в Волго-Донском судоходном канале имени Ленина в Волгоградской области, об этом сообщили 3 сентября в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Волгоград

По предварительным данным, судно «Альфа Гермес» и судно «Ростов Великий» столкнулись правыми бортами на 2664 км Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина вечером 1 сентября.

По факту происшествия организована доследственная проверка. Опрошены члены экипажа, очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.