Новосибирск, 3 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В большинстве районов Новосибирской области с 4 по 7 сентября 2021 года сохранится и ожидается высокая пожароопасность 4 класса. С 5 по 7 сентября в Сузунском районе ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса. Таков прогноз Западно-Сибирский гидрометцентр.

Pxhere.com Травяной пожар

В региональном управлении МЧС РФ предупредили, что увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

Новосибирцам при посещении лесов запретили разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур.