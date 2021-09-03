Красногорск, 3 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 20 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 3 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днем ранее жертвами этой новой инфекции стали 18 человек. При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью побороть 1171 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлен в общей сложности 424 121 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 837 человек. Выздоровел и выписался 367 391 человек.