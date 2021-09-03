Москва, , 12:34 — REGNUM Владимир Зеленский, конечно, не дракон, он для этого слаб, но он марионетка особо агрессивных противников России на Западе — тех, которые в пылу борьбы с нашей страной готовы уничтожить и Украину. подчеркнул обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 3 сентября, комментируя слова Зеленского о том, что «дракону» на Украине появиться невозможно.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось, президенту Украины Владимиру Зеленскому во время выступления перед аудиторией Стэнфордского университета в рамках визита в США намекнули, что он постепенно превращается в «дракона» (авторитарного лидер.

«Так и будет, они её уничтожат, и дело тут не только в уничтожении украинской политической системы. Дело в уничтожении западными «партнёрами» Киева народного хозяйства Украины, разграблении её природных, в том числе земельных богатств, полном подрыве её социальной сферы, системы образования и культуры.

Такую политику можно осуществлять только тоталитарными методами. Это даже не авторитаризм, потому что для авторитарного правления нужен хотя бы авторитет, уважение со стороны народного большинства, а в случае с Зеленским всё это отсутствует.

Так вот, Западу сейчас на Украине нужен не столько «дракон», сколько «цербер». Им пока и будет оставаться Владимир Зеленский. А Запад его тоталитарное церберское правление будет защищать — и от критики, и от возможности замены демократическим путём.

Украина в смысле политической теории и практики уже сегодня находится на дне, но, как говорится, в известном анекдоте, «продолжает копать», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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