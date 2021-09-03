Калуга, 3 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 105 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 3 сентября. Днём ранее, 2 сентября, в регионе было зарегистрировано 110 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 311 человек, 41 тыс. 824 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 600 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.