Тамбов, 3 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Тамбовской области 3 сентября подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Kurganobl.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Всего в области был зарегистрирован 40 тыс. 821 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 38 тыс. 727 пациентов, в том числе 126 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 797 человек. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.