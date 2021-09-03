Красноярск, 3 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае COVID-19 диагностировали у 404 человек, за весь период пандемии — у 106 311. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в оперативном штабе региона.

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За сутки список выздоровевших в Красноярском крае пополнился 450 фамилиями. Общее число выздоровевших — 92 644 человека.

В регионе за всё время проведено 3 522 770 тестов на коронавирус (+7555 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в крае выявили 415 носителей SARS-CoV-2.