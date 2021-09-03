Ярославль, 3 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Ремонт участка улицы Комсомольской в Ярославле будет завершён к 10 сентября. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

City-yaroslavl.ru Работы на Комсомольской

Ранее ремонт планировали закончить к 1 сентября. Как пояснили в мэрии, осуществить эти планы помешали дожди.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями данные виды работ нельзя было провести раньше. Сейчас погода позволила приступить непосредственно к ремонту дорожного полотна», — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В ночь на 4 сентября подрядчик начнет укладку верхнего слоя асфальта. Затем будет сделано благоустройство, разметка и знаки.