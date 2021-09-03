Южно-Сахалинск, 3 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. На Сахалине на берегу реки Лазовая в Макаровском районе «Эковахта Сахалина» обнаружила огромные могильники горбуши. Общественники уверены, что потрошенную рыбу выбросили браконьеры, об этом на своей странице в Instagram 3 сентября написал Дмитрий Лисицын.

«Эковахта Сахалина» После изъятия икры горбушу выбрасывают

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Экологи пояснили, что вылов горбуши в этом году у побережья района был запрещен, поэтому в реки зашло много рыбы, где её атаковали браконьеры, которые вылавливали горбушу только для заготовки икры. Обнаружено семь огромных могильников потрошенной рыбы, вес которой оценивается в 100 тонн.

«Давно мы не сталкивались со столь варварским браконьерством на реке Сахалина. Это зона ответственности Макаровской инспекции рыбоохраны, и конечно к ней возникают серьёзные вопросы», — считает руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, на стратегической сессии форума «Амур — река жизни» в Хабаровске участники обсудили вопросы рационального рыболовства — с основным докладом выступил министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин.