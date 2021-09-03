Сухум, 3 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. По данным министерства по чрезвычайным ситуациями Абхазии в акватории Гагры утонул турист из России. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба МЧС республики.

Море

По информации спасателей, это был 48-летний Виталий Г., приехавший в республику из Нижегородской области. Сигнал об этом поступил дежурному прошлой ночью. Тело российского туриста пока не найдено.

«Сильный шторм в районе поисков существенно осложняет работу спасателей», — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, в июле в Абхазии погибли туристка из Санкт-Петербурга и её ребёнок. Она с тремя детьми купалась в реке во время штормовой погоды. Всех унесло в море. Спасти удалось только двоих детей.