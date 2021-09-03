Варшава, 3 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Властям Польши необходимо более активно требовать от Германии военные репарации за Вторую мировую войну из-за явного ухудшения отношений двух стран. Такое мнение 3 сентября высказал польский историк Войчех Поляк в беседе с порталом wPolityce.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его мнению, Германия во время войны не только нанесла Польше самый большой урон в экономической сфере, но и после этого «беспощадно» доминировала и ликвидировала многие польские отрасли производства.

Также Поляк указал, что на сегодня Берлин жертвует своими партнёрами в Центральной Европе из-за выгодных отношений с Московии и в частности из-за газопровода «Северный поток — 2». Как считает историк, в этой ситуации Польше уместно и необходимо требовать от Германии репарации.

«Что мы, собственно, теряем? Германия в своей внешней политике нас полностью игнорирует, от союзнических отношений мы ничего не получаем, а от торговых она не откажется, поскольку они выгодны прежде всего для нее самой, так что в этой сфере никакого возмездия не последует. <…>. Мы прождали уже много месяцев, а немцы за это время совершили ряд антипольских шагов: они договаривались с Россией и США на тему «Северного потока — 2», появилось это отвратительное соглашение. Не знаю, чего мы ждем», — написал в своей статье он.

Кроме того, Поляк отметил, что мировая общественность все еще не оказывает давление на Германию по поводу этого вопроса, а потому Польше нужно искать союзников, также желающих получить от Берлина компенсацию и таковым, по его словам, может стать, например, Греция.

При этом историк призвал Варашаву чаще портить Берлину настроение и имидж, а также «громче кричать» с требованием репараций.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией, со стороны которой усилился поток нелегальных мигрантов.