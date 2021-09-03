Пермь, 3 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 465 новых заражений коронавирусом, что на три меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число выявленных с начала пандемии зараженных граждан достигло 89 172. Выздоровели 78 689 пермяков. На сегодняшний день в больницах находятся 3280 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 177 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По причине заболевания скончались 4183 пермяков. За последние сутки зафиксировано 15 смертей, сообщает региональный оперштаб.