Владивосток, 3 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина порадовал инцидент со школьником, который заметил его оговорку о Северной войне. Об этом российский лидер заявил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Полтавская битва. Мозаика Михаила Ломоносова. 1762—1764

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Путин отметил, что не знает о дискуссии, которая развернулась после его оговорки и реакции на неё школьника Никанора Толстых. По словам российского лидера, замечание мальчика его не только не задело, но даже порадовало.

«Молодые ребята хорошо знают историю Отечества — прекрасно», — сказал президент.

По его словам, поступок школьника, заявившего о своей позиции, демонстрирует, что будущее страны — в надёжных руках.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября на встрече в детском центре «Океан» во Владивостоке Путин назвал войну со Швецией, которую вёл Пётр I, Семилетней. Школьник поправил его, напомнив, что война называлась Северной. Инцидент стали активно обсуждать в Сети.

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