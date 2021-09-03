Саратов, 3 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 19 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 3 сентября 2379 человек.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

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По информации регионального минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день 11 мужчин и восемь женщин в возрасте от 41 года до 89 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 3 сентября выявили 81 558 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 75 510 человек.

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