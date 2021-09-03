Москва, 3 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Экономическая и деловая активность в России набирает обороты. Активно восстанавливается рынок труда, торговля, промышленность и сектор услуг продолжают наращивать темпы развития, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Pixabay.com Рост экономики

«На фоне успехов вакцинации от короавируса и эффективной государственной поддержки бизнеса и населения рост экономики может оказаться устойчивым. В начале IV квартала 2021 года можно сделать прогноз насколько экономические шоки прошлого года окажутся давно позади.

В России сегодня активно развивается новая цифровая экономика, развиваются отрасли с высокой добавленной стоимостью. В этой ситуации малому бизнесу есть смысл обратить на финтех, электронную коммерцию, здравоохранение, умную логистику, образовательные и юридические услуги.

Сегодня конъюнктура на мировых рынках благоволит российским экспортерам энергоресурсов, металлов и сельхозпродукции. Крупные инвестиционные инфраструктурные проекты также могут способствовать необратимости роста экономики страны.

Уже назрело строительство нового транспортного коридора из Дальнего Востока страны в ее европейскую часть и далее в страны ЕС.

По итогам 2021 года рост ВВП России может достичь 4,4%. Важно, чтобы импульс роста сохранился и в 2022 году достичь роста экономики выше 3%. Какая динамика будет в ближайшие кварталы, покажет время. Однако сегодня бизнес уже задумался об индексации зарплат своим работникам.

Положительных новостей, очевидно, еще будет немало и для людей, и для бизнеса. При отсутствии резонансных геополитических стрессов капитализация российских компаний продолжит рост, а доллар к началу зиму будет торговаться на отметке около 70 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, экономическая жизнь в России входит в привычное русло после пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума-2021.

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