Псков, 3 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Постепенное снижение динамики распространения коронавирусной инфекции в Псковской области дало возможность оптимизировать коечный фонд, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. В настоящее время для больных ковидом и пневмонией в регионе развернуто 530 коек, его загрузка — менее 80%.

Марина Захарова ИА REGNUM Псков

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За последние сутки в Псковской области зафиксировано 90 новых случаев коронавируса SARS-CoV-2, это на два случая меньше, чем в предыдущий день. За сутки скончались пять пациентов, ранее заболевших COVID-19.Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области за время пандемии — 47 250, из них 16 562 — во Пскове. Выздоровели 40 602 человек, в том числе 201 пациент выписан по выздоровлению за последние сутки. Жертвами болезни в регионе стали 690 человек.