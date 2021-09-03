Владимир, 3 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Во Владимирской области 3 сентября подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 49 тыс. 742 носителя вируса.

После выздоровления был выписан 45 тыс. 431 пациент, в том числе 163 человека — за последние сутки.

За весь период скончался 1721 человек. За последние сутки подтверждено пять новых летальных случаев.