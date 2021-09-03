Люберцы, Московская область, 3 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Люберцах. Об этом 3 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев коронавируса на территории этого муниципального образования увеличилось за сутки на 71. Следом за Люберцами идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено 70 фактов заражения новой инфекцией. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 64 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 681 новый случай COVID-19.

Отметим, что по состоянию на 3 сентября в 18 городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.