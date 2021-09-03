Челябинск, 3 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё трое граждан потеряли свои деньги после попыток приумножить капиталы. Их обманули лица, предложившие им заработать, сообщает областной главк МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

В полицию обратились жители Челябинска, а также Коркинского и Чесменского районов. Они заявили, что с ними связались якобы персональные биржевые аналитики и предложили стать миллионерами при помощи торговли на биржевой платформе. В общей сложности мошенники выманили у людей более 800 тыс. рублей, в том числе и кредитных.

Сейчас по фактам совершения преступлений расследуются уголовные дела. Также полицейские напоминают гражданам о мошенниках и призывают не терять бдительности.