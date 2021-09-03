Кызыл, 3 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили об опасных явлениях погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального агентства гражданской обороны и ЧС, местами в земледельческой зоне республики 3−6 сентября ночью температура опустится до — 2 градусов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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По региону ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывы до 14 метров в секунду.

Ночью и утром возможен туман. Пожароопасность 1 и 2, местами 3 класса.

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