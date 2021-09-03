Екатеринбург, 3 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников назвал слухами сведения о том, что высокоскоростная автомобильная трасса Москва — Казань — Екатеринбург будет платной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.

Гибдд.рф На трассе

«Совершенно неожиданно меня спрашивают о том, будет ли эта трасса платной. Кто-то запустил такой слух. Нет, эта трасса будет бесплатная для граждан», — сказал Крашенинников журналистам.

Он напомнил о правиле, согласно которому платная дорога может строиться только там, где есть параллельная бесплатная.

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При этом, по словам парламентария, сама по себе трасса даст большой доход регионам — Свердловской, Челябинской и Тюменской областям.

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