Новосибирск, , 12:18 — REGNUM Для создания высокоточной цифровой модели специалисты территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области используют передвижную дорожную лабораторию и лазерный сканер. В комплексе они диагностируют состояние дорог, контролируют ход ремонтных работ и паспортизируют дорожные объекты, рассказали в ТУАД.

Дорога (сс) Tom Swinnen

Уточняется, что в ближайшем будущем передвижную лабораторию планируют усовершенствовать и закупить новое оборудование для сканирования больших участков дорог.

Отмечается, что Новосибирская область одна из первых в России начала применять технологию лазерного сканирования дорог для контроля качества дорожно — строительных работ. Результат лазерного сканирования — цифровой двойник дороги.

«Имея на руках цифровую копию мы выигрываем в экономике и качестве в проектно-изыскательских работах, паспортизации, диагностике, строительном контроле, оценке технического состояния, моделировании транспортных потоков и развитии интеллектуальных транспортных систем, анализе мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и разработке актуальных проектов организации дорожного движения», — прокомментировал начальник отдела ТУАД Алексей Конкин.