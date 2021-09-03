Москва, 3 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Ожидания аналитиков по поводу того, что цены на бензин поползут вверх, могут не оправдаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, комментируя высказывание вице-премьера РФ Александра Новака о том, что с наступлением осени ситуация на российском рынке топлива только выровняется.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Ситуация на рынке в состоянии ожидания, — сказал Тимофеев. — Конечно, когда государство применяет нерыночные приемы регулирования (демпфер, налоги и прочие), [это] держит оптовиков и потребителей в напряжении. С одной стороны, это работает, и Новак сказал, что цены могли бы быть на 15 рублей больше, с другой — оптовые цены выше розничных, и есть повод опасаться, что розница всё равно подорожает. Однако ожидания аналитиков о том, что цены всё равно поползут вверх, могут не оправдаться. Во-первых, на государственном уровне есть нерыночные приемы сдерживания или заморозки роста цен. Во-вторых, лето закончилось, а вместе с ним и период высокого спроса на топливо (высокий сезон туризма, уборка урожая)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что цены на бензин могут взлететь из-за ситуации с новыми штаммами коронавируса.