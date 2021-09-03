Ульяновск, 3 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Ульяновске продолжаются ремонтные работы на подъездной дороге к аэропорту Баратаевка. Сделано 50% работ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Vv-fad.ru Ремонт дороги к аэропорту Ульяновска

Ремонтируется участок протяжённостью 2 км (км 219 — км 221) на дороге Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск. Здесь расширяют количество полос движения до четырёх, возводят новую дорожную одежду и усиливают существующую. Также будет организовано освещение, и построят барьерное ограждение.

По данным ведомства, в настоящее время работы на объекте выполнены на 50%, завершить их планируется до конца 2021 года.

В управлении отмечают, что это позволит снизить число аварий на загруженном участке с потоком в 20 тыс. автомобилей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа 2021 года в Ульяновской области открыли левобережную развязку Президентского моста протяжённостью 2,6 км. Она обеспечивает съезд с Президентского моста в район Верхней Террасы. Построена не только новая дорога, но и путепроводы, устроены велосипедные и пешеходные дорожки.