Волгоград, 3 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Несколько сотрудников Волгоградской областной детской больницы, отказавших от вакцинации от коронавируса, отстранены от работы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«Я работаю в ГБУЗ «ВОДКБ» медицинской сестрой по массажу, отстранили от работы приказом главного врача от 31 августа. О том, что меня отстраняют, мне сообщили только 1 сентября, когда я отработала уже половину своей смены. Хотя я подходила и 31 августа, и 30 августа, мне ответили: «Завтра ты должна быть на работе, придешь — скажем, что с тобой будет». Меня вызвали к руководству, хотя пациенты нуждались в моей помощи. Я отказывалась подписать приказ, но меня едва ли не силой принудили это сделать. В итоге я подписала, но заметила, что с приказом не согласна. На следующий день, второго сентября, я подала в письменном виде докладную записку о незаконности приказа об отстранении меня от работы и письменный отказ от экспериментальной прививки, но у меня данные документы не приняли», — цитирует портал v1.ru медсестру Любовь Т.

Женщина намерена обратиться в трудовую инспекцию. При этом, по её словам, в приказе об отстранении стояли фамилии ещё восьми человек.

«По состоянию на 1 сентября приказом администрации ГБУЗ «ВОДКБ» отстранено от работы девять человек, в числе которых три медсестры, четверо — прочий персонал. Два человека из этого списка 2 сентября привились и уже приступили к работе», — прокомментировали ситуацию в региональном комитете здравоохранения, напомнив, что медработники относятся к особой группе риска.

Это не первый случай отстранения от работы волгоградцев из-за отказа от вакцинации. Так, в конце августа от работы были отстранены два педагога одной из школ Волгограда, а также десять сотрудников центральной районной больницы Урюпинска, работающей как инфекционный госпиталь.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что вакцинация от коронавируса в России является добровольной, в регионах периодически возникают скандалы в связи с отстранением от работы сотрудников, отказавших от прививок.