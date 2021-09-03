Ярославль, 3 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности первого секретаря Ярославского областного комитета КПРФ назначен Михаил Парамонов. Такое решение принял президиум ЦК КПРФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ярославском обкома.

Duma.yar.ru Михаил Парамонов

Как ранее сообщало ИА REGNUM лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв скончался от осложнения после коронавируса.

Михаил Парамонов является главой Рыбинского горкома и секретарём областного комитета по организационно-партийной работе. Ранее избирался депутатом облдумы. Как рассказал он сам, выборы нового первого секретаря пройдут после завершения избирательной кампании, до 2 октября.

«Кандидатов будут предлагать местные отделения партии. Мы проведем совещание, что они предложат, те кандидатуры мы вынесем на пленум и передадим в Центральный комитет КПРФ, в кадровую комиссию. Может быть выработана какая-то позиция ЦК со своей рекомендацией. Голосовать будет пленум Ярославского областного комитета партии. Лично я не буду выдвигать свою кандидатуру», — сказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. первого секретаря Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов.

Можно предположить, что в качестве кандидатов на пост первого секретаря будут выдвинуты депутаты областной думы Елена Кузнецова, Эльхан Мардалиев и Валерий Байло. Помимо главы отделения партии коммунистам предстоит избрать и председателя фракции в Яроблдуме. Круг претендентов на этот пост может быть аналогичным.