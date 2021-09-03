Ярославский обком КПРФ временно возглавил Михаил Парамонов
Ярославль, 3 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности первого секретаря Ярославского областного комитета КПРФ назначен Михаил Парамонов. Такое решение принял президиум ЦК КПРФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ярославском обкома.
Как ранее сообщало ИА REGNUM лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв скончался от осложнения после коронавируса.
Михаил Парамонов является главой Рыбинского горкома и секретарём областного комитета по организационно-партийной работе. Ранее избирался депутатом облдумы. Как рассказал он сам, выборы нового первого секретаря пройдут после завершения избирательной кампании, до 2 октября.
Можно предположить, что в качестве кандидатов на пост первого секретаря будут выдвинуты депутаты областной думы Елена Кузнецова, Эльхан Мардалиев и Валерий Байло. Помимо главы отделения партии коммунистам предстоит избрать и председателя фракции в Яроблдуме. Круг претендентов на этот пост может быть аналогичным.