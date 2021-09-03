Владивосток, 3 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. На сегодняшний день уже свыше 45 млн жителей России получили первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом 3 сентября сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«На сегодняшний день привито более 45 миллионов человек, получили хотя бы одну дозу вакцины», — приводит его слова РИА Новости.

Также Фисенко отметил, что момент, когда в России будет достигнут коллективный иммунитет зависит от каждого из жителей страны, и призвал всех включиться в активный процесс и привиться от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для того, чтобы защитить от пандемии COVID-19 всё человечество, делается мало.