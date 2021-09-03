Москва, 3 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Обучение кибербезопасности и кибергигиене будет включено в ряд уже существующих школьных предметов. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе всероссийского марафона «Новое знание».

Pixabay.com Кибербезопасность

«Мы активно эту тему с Минпросвещения обсуждаем. У нас есть даже какие-то предварительно согласованные предложения. <…> Мы не можем увеличивать нагрузку, особенно в начальной школе на детей. Поэтому, скорее, вопрос стоит, в какой из предметов дополнительно, заменив содержание, вставить все, что касается кибергигиены, кибербезопасности», — сказал Шадаев.

В этом смысле, по его словам, наиболее приемлемым вариантом может быть включение соответствующих тем в уроки ОБЖ и технологии: «Эту культуру надо воспитывать прямо с детства. Идеально, когда мы говорим про уроки ОБЖ, что мы 50% уроков ОБЖ будем посвящать кибергигиене и кибербезопасности. Второе: у нас есть урок технологии. Там надо получать навыки использования цифровых сервисов и безопасного использования цифровых сервисов».

Шадаев также напомнил о спросе на соответствующие темы в школах.