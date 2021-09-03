Кишинёв, , 12:08 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в закон «О прокуратуре», предложенные депутатами парламента. Об этом она сообщила в эфире телеканала PRO TV Chisinau.

Майя Санду Gov.md

«Я уже подписала закон. У нас сегодня нет правового государства, и гражданское общество не может заявлять, что мы посягаем на независимость правового государства. Мы находимся на этапе, на котором должны создать это правовое государство», — сказала глава республики.

Она также заявила, что не считает данные поправки способом повлиять на прокуратуру. По словам Санду, цель нового закона — сделать так, чтобы это надзорное ведомство было независимым.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Молдавии принял законопроект о внесении поправок в закон «О прокуратуре» 24 августа. Поправки упрощают процедуру увольнения генерального прокурора республики. Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло выступил против этого и заявил о нападках на прокуратуру.

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