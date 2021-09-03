Липецк, 3 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Липецкой области 3 сентября подтверждено 200 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 47 тыс. 483 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 41 тыс. 54 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 309 — за последние сутки.

За весь период скончались 1427 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.