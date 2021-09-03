Москва, 3 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В сентябре Корпорация МСП запустит новый кредитный продукт и «зонтичный» механизм поручительств, который принесёт малому и среднему бизнесу дополнительно 600 млрд рублей финансирования к 2024 году. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Иван Шилов, ИА REGNUM Бизнес

В первую очередь новая мера господдержки поможет предпринимателям и компаниям, которым не хватает залога по кредиту. Кредиты смогут получить те предприниматели, кому банки раньше отказывали. Также позволит снизить ставки», — рассказал Александр Исаевич.

В итоге диалога с лидерами отрасли и с учетом статистики был сформирован продукт, который будет предоставляться МСП Банком на следующих условиях: без залога, сумма кредита до 10 млн рублей сроком до 3 лет по ставке 11,5−14%. Срок рассмотрения заявок составит 72 часа. «Как оказалось, этот продукт очень ждет бизнес, так как сейчас они вынуждены кредитоваться под 16-ти или 19-ти процентную ставку. Продукт полностью автоматизирован. Мы протестировали его на 200 компаниях. Открыто с предпринимателями донастроили автоматизированные риск-метрики, чтобы этот продукт стал доступен пострадавшим отраслям», — добавил Александр Исаевич.

Как отметил в интервью генеральный директор Корпорации МСП, новый продукт встряхнет рынок и поможет перейти от потребительского кредитования предпринимателей к «цивилизованному» и даст возможность получить кредит тем, кому банки раньше отказывали.

«По нашим оценкам, более миллиона предпринимателей вынуждены брать потребительские кредиты со ставкой от 18%. Мы решили создать продукт, который устроит встряску рынка для перехода от потребительского кредитования к цивилизованному кредитованию МСП под справедливую процентную ставку. Будем формировать конкуренцию на рынке», — заявил Александр Исаевич.

В планах — совместно с Центральным Банком РФ подключить банки, у которых нет автоматизации, к системе Корпорации МСП, что позволит сформировать единый скоринг, проводить секьюритизацию, сформировать конкуренцию на рынке и в перспективе работать в чеке до 30 млн рублей.

Кроме того, в продолжении развития гарантийной поддержки Корпорацией совместно с банками-партнерами прорабатываются коробочные продуктовые решения для предприятий сферы гостиничного бизнеса с акцентом на поддержку создания и развития небольших гостиниц эконом-класса в целях развития внутреннего туризма, креативной индустрии, предприятий, осуществляющих экспорт услуг, а также промышленных предприятий.

Также он рассказал, что в 15 регионах с бизнесом и местными властями удалось смягчить антиковидные ограничения.