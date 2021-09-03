Красногорск, 3 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 3 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтвержден 681 случай новой инфекции. Эта цифра на 67 человек превышает аналогичный показатель 2 сентября.

Отметим, что после 1 сентября заболеваемость COVID-19 в Московской области идет вверх, которому предшествовал резкий спад. Так, в первый день осени на территории региона было зафиксировано минимальное число новых случаев коронавирусной инфекции с 13 апреля 2021 года.