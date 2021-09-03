Пенза, 3 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 232 новых случая инфицирования коронавирусом. Соответствующая информация опубликована 3 сентября общероссийским оперативным штабом.

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Всего по области с начала пандемии подтверждено 64 226 заражений. Выздоровели за все время 52 985 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 363 человека. Скончались от COVID-19 всего 2209 жителей, из них за последние 24 часа — 16 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за 2 сентября число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 18 856. Выздоровели за этот же период 18 690 человек.

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