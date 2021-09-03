Владивосток, 3 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области повышения эффективности мореплавания в арктической зоне России. Партнерство двух компаний предусматривает внедрение цифровых технологий и применение судовых топлив с низким углеродным следом, отмечается в сообщении ПАО «Газпром нефть».

Gazprom-neft.ru На фото (слева направо): председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов

В частности, цифровые технологии показывают высокую эффективность в управлении арктической морской логистикой. Первая в мире цифровая навигационная платформа «Капитан», разработанная специалистами «Газпром нефти», уже позволила на 12% уменьшить удельные транспортные расходы за счет выбора оптимальных маршрутов, экономии топлива, снижения затрат на ледокольную проводку и сокращения времени простоя. К система подключены суда «Совкомфлота», обеспечивающие круглогодичный вывоз арктических сортов нефти с Приразломного и Новопортовского месторождений.

Другим ключевым направлением сотрудничества станет декарбонизация морских перевозок за счет использования альтернативных видов судового топлива: сжиженного природного газа (СПГ), водорода, аммиака и метанола. В рамках партнерства стороны намерены провести тестовые испытания перспективных видов экотоплива на действующих судах-танкерах «Совкомфлота».

Предполагается, что для заправки судов в арктической зоне будет задействован первый в России СПГ-бункеровщик «Газпром нефти» — «Дмитрий Менделеев», строительство которого завершилось в августе 2021 года. Судно длинной 100 метров и шириной 19 метров может перевозить до 5800 м³ сжиженного природного газа (СПГ), а за счет усиленного корпуса ледового класса Arc4 способно преодолевать однолетние льды толщиной до 0,8 метра. В проекте использованы новейшие технологии судостроения, учтены передовые экологические требования к морскому судовому транспорту и процессам заправки газомоторным топливом. «Дмитрий Менделеев» использует в качестве топлива для собственной энергетической установки природный газ. Оборудование СПГ-бункеровщика соответствует международной конвенции MARPOL и сертифицировано по экологическому стандарту ECO-S.

«Совкомфлот» — основной партнер «Газпром нефти» в сфере морской логистики. Ежегодно судами крупнейшего российского оператора на рынке коммерческого судоходства перевозится свыше 8 млн тонн арктической нефти «Газпром нефти». Мы уже активно применяем цифровые решения в работе с «Совкомфлотом», и в рамках нового соглашения продолжим совместное технологическое развитие. Кроме того, планируемое использование сжиженного природного газа и других экологичных видов топлива для заправки судов обеспечит еще более высокую экологичность морских перевозок в Арктике», — заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Мы приветствуем возможность расширить наше сотрудничество с компанией «Газпром нефть», давним партнером и одним из крупнейших фрахтователей судов «Совкомфлота». Убежден, что продолжение совместной работы по внедрению инновационных технологий и цифровых решений в практику морской транспортировки энергоносителей будет способствовать достижению стратегических целей обеих компаний», — отметил, в свою очередь, генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов.