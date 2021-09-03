Минск, , 12:03 — REGNUM «Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо», — заявил 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко при открытии детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он пояснил, что имеет в виду не только игру белорусской сборной против команды Чехии. Лукашенко сообщил сопровождавшим его чиновникам: «Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок».

«Зачем футболистов выпустили вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне исландцев», — заявил Лукашенко.

Он также задал вопрос о зарплатах белорусских футболистов и получил ответ — тысячи долларов в месяц. Беседа о зарплатах и результатах продолжилась на совещании со «спортивными чиновниками». В частности, обсуждаются скандальные результаты выступления белорусской сборной на Олимпиаде в Токио.

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Белорусские госструктуры декларируют социальную справедливость и «дедолларизацию», выплачивают футболистам зарплаты в долларах США за разгромные матчи. Сборная Белоруссии 2 сентября проиграла Чехии со счётом 0:1, а накануне — Бельгии — тоже «всухую», со скандальным счётом 8:0. Зарплаты белорусских учителей и врачей высших категорий во много раз меньше.