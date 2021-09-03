Джакарта, 3 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Жители Индонезии, которые выступили против проведения «Формулы E» перед зданием мэрии Джакарты, были разогнаны полицией, сообщает CNN Indonesia.

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Около 100 человек собрались перед зданием мэрии прежде, чем их разогнала полиция.

Правительство Джакарты планирует провести соревнования «Формулы E», гонки на электромобилях.

Проведение гонки остается под вопросом из-за эпидемиологической обстановки.

Напомним, в июне 2020 года в Джакарте из-за пандемии не состоялась гонка «Формулы Е».