Москва, 3 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. У Минцифры отсутствуют планы по изоляции российской части интернета от мировой сети. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе всероссийского марафона «Новое знание».

Digital.gov.ru Максут Шадаев

«Изолироваться — выглядит как апокалипсис. Мы же все пользуемся сервисами, в том числе зарубежными. Сложно представить свою жизнь без YouTube», — сказал Шадаев.

Несмотря на это, по словам министра, от зарубежных интернет-компаний будут добиваться выполнения требований, прописанных в законах РФ, поскольку это является общемировым трендом: «Весь мир, многие страны пытаются все равно принудить мировые компании к исполнению требований законодательства. Но, я думаю, до их отключения не дойдет».