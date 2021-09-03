Екатеринбург, 3 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Уральское таможенное управление завершило расследование по факту обнаружения в Екатеринбурге партии почтовых отправлений из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Andrys Письма

Отправления были найдены ранее в одном из дворов микрорайона ЖБИ. По предварительным данным, их там оставила неизвестная транспортная компания. Однако оказалось, что через таможенные органы этот груз не проходил. При этом на пакетах в качестве отправителя указан почтовый оператор Узбекистана.

«Таким образом, таможенники в соответствии со Всемирной почтовой конвенцией рекомендовали Почте России сделать запросы почтовому Узбекистана для выяснения всех обстоятельств пересылки этой партии международной почты», — рассказали журналистам в ведомстве.