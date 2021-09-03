Пермь, 3 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-главы Управления капитального строительства региона по резонансному делу о массовом сносе гаражей в Перми. Приговор частично изменился, сообщают СМИ.

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Суд первой инстанция вынес наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права занимать управленческие должности на государственных и муниципальных предприятиях, в учреждениях, организациях в течение двух с половиной лет. Краевой суд отменил запрет на управленческие должности на госслужбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывшего руководителя УКСа признали виновным в превышении должностных полномочий. Он незаконно распорядился о сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй в Перми. Потерпевшим по делу проходил 141 человек. Ущерб оценили в сумму не менее 47 млн рублей. Гражданские иски о возмещении будут рассмотрены в судебном порядке.