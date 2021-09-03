Мантуров подтвердил планы Sollers по выпуску электрокаров во Владивостоке
Владивосток, 3 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Компания Sollers планирует начать производство электрифицированных моделей автомобилей во Владивостоке. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
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Министр подтвердил планы Sollers во время рассказа участникам «ВЭФ.Юниор» о производстве на совместном предприятии группы с Mazda во Владивостоке.
«Руководитель компании Sollers, господин Швецов, сказал о том, что планируется в том числе производство в начальном этапе — сборка, разработка, производство электромобилей», — сказал Мантуров.
Ранее председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Вадим Швецов сказал, что компания Sollers приняла решение о расширении производства в сторону электрокаров.
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