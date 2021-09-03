Владивосток, 3 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Компания Sollers планирует начать производство электрифицированных моделей автомобилей во Владивостоке. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

Министр подтвердил планы Sollers во время рассказа участникам «ВЭФ.Юниор» о производстве на совместном предприятии группы с Mazda во Владивостоке.

«Руководитель компании Sollers, господин Швецов, сказал о том, что планируется в том числе производство в начальном этапе — сборка, разработка, производство электромобилей», — сказал Мантуров.

Ранее председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Вадим Швецов сказал, что компания Sollers приняла решение о расширении производства в сторону электрокаров.

Читайте также: Внедорожник Aurus Komendant представят весной 2022 года