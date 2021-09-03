Владивосток, 3 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. На Восточном экономическом форуме дан старт Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Ее участниками могут стать школьники, студенты, начинающие и действующие предприниматели до 35 лет. Программа в 2021 году запускается в 30 пилотных регионах, в том числе на Дальнем Востоке — в Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях. Об этом на сессии «Массовое вовлечение молодежи в предпринимательство: современные реалии и перспективы развития» объявила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. Она отметила, что программа по развитию молодежного предпринимательства — это ответ на запрос самой молодежи, именно на их идеи, желания и потребности Росмолодежь и Минэкономразвития РФ ориентировались при ее подготовке.

Анастасия Хохлова, ИА REGNUM ВЭФ

Программа состоит из пяти основных блоков: обучение и акселерация проектов, система наставничества, создание клуба молодых предпринимателей, проведение конкурсов и тематических мероприятий для молодых предпринимателей, а также финансовая поддержка проектов. Она выстраивается в комплексную траекторию развития: от изучения основ предпринимательской деятельности до поддержки в масштабировании и развитии бизнеса.

«Курс всей молодежной политики сегодня направлен на объединение ресурсов, консолидацию ради общих целей. Синергетического эффекта необходимо добиться и в сфере поддержки молодежного предпринимательства. При создании программы мы вместе с Минэком ориентировались на идеи молодых для включения в национальные проекты, среди которых — необходимость всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Также опирались на данные аналитического центра НАФИ за 2020 год: 83% опрошенных считают предпринимательскую деятельность привлекательной для себя. Программа позволит запустить свое дело, получив необходимые знания и финансовую поддержку», — отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

В рамках программы 1 октября будет запущен онлайн-курс по основам бизнеса, совместно с Министерством просвещения РФ и Обществом «Знание» будут организованы уроки по предпринимательству и целые тематические смены в федеральных детских центрах — «Океан», «Орленок», «Артек», «Смена». Важной частью программы станут акселерационные программы на базе региональных центров «Мой бизнес» и финансовые механизмы поддержки молодых предпринимателей: так, в 2022 году во Всероссийский конкурс молодежных проектов будет внедрено направление по социальному предпринимательству и возможность получения микрогрантов. Также уже сегодня запущен отбор в Клуб молодых предпринимателей — заявку можно подать до 30 сентября в АИС «Молодежь России».

Министр труда и социальной защиты населения России Антон Котяков отметил, что сессия Росмолодежи — одна из самых главных на ВЭФ-2021: «Будущее России сегодня здесь: мы честно осознаем, что тренд сейчас в том, что все большую значимость в основных направлениях развития рынка труда обретает именно молодежь. Государству важно помогать молодым людям реализовывать себя и определять те способности, которые помогут им развивать свою предпринимательскую активность».

По словам Котякова, более 56% молодых людей видят свое будущее в сфере предпринимательства, генерации своих продуктов и идей. Глава Минтруда России отметил, что основной тренд в сфере — это самозанятость. Сегодня в России 3 млн людей выбрали этот режим налогообложения. Спикер подчеркнул, что регистрация самозанятых занимает 5−7 минут, даже с учетом проверки документов.

Антон Котяков упомянул про создание долгосрочной программы молодежной занятости — она также разрабатывается вместе с Росмолодежью. Сегодня уже реализуется часть направлений — например, создание центров компетенций на базе университетов, где студенты могут пройти тестирование и получить дорожную карту с персональными рекомендациями по обучению и развитию навыков, обучающие программы и разъяснительная работа по юридическим тонкостям предпринимательской деятельности через Центры занятости населения.

В рамках сессии Петр Иванов, заместитель Федеральной антимонопольной службы, подчеркнул, что ведомство занимается защитой прав и интересов предпринимателей. Осенью планируется подписание соглашения между Росмолодежью и ФАС и реализация совместных программ для молодых бизнесменов.

Участниками дискуссии также стали председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич, руководитель Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Александр Вайно, генеральный директор компании «Факультетус» Сергей Вищипанов, а также участники Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Так, первокурсница из Екатеринбурга Софья Махатадзе, финалистка первого сезона «Большой перемены», рассказала о своем бизнесе: девушка запустила онлайн-магазин открыток ручной работы. Она отметила, что «не каждый может заниматься бизнесом, но предпринимательские способности помогут человеку любой профессии».

Восточный экономический форум 2021 года проходит 2−4 сентября во Владивостоке. Площадка форума — кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс.