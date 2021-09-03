Омск, 3 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали семь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в оперативном штабе региона.

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С начала пандемии в Омской области скончались 2008 человек, у которых был подтверждён диагноз COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 3 сентября выявлено 74 430 носителей коронавируса, выздоровели 54 335 человек.