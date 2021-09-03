Владивосток, 3 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на панельной сессии Сбера на тему «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?», которая состоялась в рамках Восточного экономического форума. Экологическое, социальное и корпоративное управление (от англ. Environmental, Social, Governance, ESG) — три критерия, в соответствии с которыми принимается решение о возможном сотрудничестве с компанией или отказе от него. ESG — это набор стандартов деятельности компании, которые социально сознательные инвесторы используют для проверки потенциальных инвестиций. В российской практике глобальный процесс ESG-трансформации принято также называть «зеленым переходом».

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Модерировал посвященную ESG сессию на ВЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. В дискуссии приняли участие: министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» и АО «СУЭК» Степан Солженицын.

В фокусе внимания выступающих находились социальные и экологические аспекты глобального «зеленого перехода». Сегодня всё больше стран объявляют о целях достижения углеродной нейтральности; растут и ESG-фонды, инвестирующие в ответственный бизнес. Для России это означает как вызовы, так и возможности. С одной стороны, энергетический переход означает потери для традиционных экспортно ориентированных отраслей. согласно наиболее радикальному для нашей страны сценарию, 72% падения производства нефте‑ и газового конденсата, 52% — газа и 90% — угля к 2050 году. С другой — открываются возможности для новой индустриализации по экологически чистым стандартам, стимулируется развитие новых технологий, обеспечивается улучшение социального климата. Воспользуемся ли мы этим шансом и готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации — эти вопросы стояли перед участниками дискуссии.

Как отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, «Сбер всегда делает несколько сценариев макро-прогнозов — позитивный, консервативный и негативный. Это необходимо, чтобы качественно управлять рисками. На ВЭФ нами был озвучен в том числе наиболее негативный, стрессовый сценарий, в случае если страна не будет предпринимать действий в части ESG». В качестве основных рисков «зелёного» перехода Герман Греф обозначил, в частности, падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблемы моногородов, потенциальную утрату лидерства России в мировой энергетике, потери бюджетных доходов и потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая их потенциальное банкротство. Представители государства и бизнеса добавили к этим рискам также простои транспортной инфраструктуры, заточенной на экспорт энергоресурсов. В целом для нашей страны энергопереход будет означать потерю ресурсной ренты, то есть возможности получения экономической выгоды от недропользования, конкурентоспособности отечественной экономики и, как следствие, снижение доходов государственного бюджета.

Чтобы не допустить негативного сценария развития событий, Герман Греф предложил создать в России ESG-альянс, который объединил бы крупнейших игроков из различных секторов экономики общей целью по выработке и практическому применению стандартов, которые помогут экономике России безболезненно пройти мировую ESG-трансформацию.

«В реальности уже сегодня в России реализуется позитивный сценарий, — отметил Герман Греф. — Правительство РФ активно работает над проектом низкоуглеродной стратегии, разработало план по выходу России на углеродную нейтральность. Мы уже видим позитивные изменения, когда крупнейшие игроки переориентируют промышленные производства с учетом экологических факторов, повышают эффективность производства, снижают выбросы парниковых газов, переходят на возобновляемые источники энергии. Эти сдвиги говорят о формировании в экономике новых точек роста, повысят инвестиционную активность бизнеса, будут способствовать созданию новых рабочих мест и ускорению процессов модернизации нашей экономики под глобальные ESG-вызовы, что отражено в проекте. В этом случае мы можем использовать инструменты ESG для диверсификации экономики и ускорения экономического роста».

Представители органов государственной власти подчеркнули, что энергопереход невозможен без кардинального пересмотра таможенной, внешнеэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики, создания соответствующих фискальных и налоговых стимулов, налаживания международного климатического сотрудничества. Подводя итоги дискуссии, Герман Греф отметил, что в вопросах достижения углеродной нейтральности нужно мыслить категориями десятилетий. Важно, чтобы представители всех отраслей бизнеса и государственных ведомств всесторонне обсудили эту тему, пришли к компромиссам и единым точкам зрения, как можно быстрее прошли стадию обсуждений и начали действовать.